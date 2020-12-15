Ставрополь
Профиль пользователя Mishel

фото пользователя Mishel
фото #2 пользователя Mishel
фото #3 пользователя Mishel

О себе

Рок форева 😃 много свободного времени. !!!Замужем!!!! Ищу подруг! Для совместного времяпрепровождения, где и как договоримся!

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя EmperorEbalai
Ставрополь → Другое

Походы в спортзал

маленькое фото пользователя mia69
Ставрополь → Другое

Узнать город

маленькое фото пользователя mirimika
Ставрополь → Другое

прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать

маленькое фото пользователя bnjbmk
Ставрополь → Другое

Погулять, поесть пиццы

маленькое фото пользователя Laro4ka
Ставрополь → Другое

Прогуляться, перекусить

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

Ищешь друзей и компанию в городе Ставрополь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ставрополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.