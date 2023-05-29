⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ставрополь

Ставрополь
Профиль пользователя MarinaMania

фото пользователя MarinaMania

О себе

Недавно переехала в ваш город 🏙️
Ищу новые знакомства 🧚‍♀️
За любое времяпрепровождения 💃
По началу могу быть скромной🙃
Обучаюсь на курсах эстетической косметологии 💆🏻‍♀️💆🏻‍♂️
Кто из бьюти индустрии велком дружить)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Я хочу найти новых классных друзей для общения и прогулок осенью 🍂🍁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 213 участников

маленькое фото пользователя Natasha19

Ставрополь → прогуляться, перекусить

прогуляться по городу, пообщаться ☺️

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя EmperorEbalai

Ставрополь → другое

Походы в спортзал

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Hard

Ярославль → пообщаться

Я хочу Haйти x0роших дру3ей

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

маленькое фото пользователя ingush_06
маленькое фото пользователя Petr
маленькое фото пользователя Ramzik
маленькое фото пользователя 12dctvgvujkl
маленькое фото пользователя Alex352
маленькое фото пользователя Bolenko
маленькое фото пользователя VelVet95
маленькое фото пользователя 89624097641
маленькое фото пользователя Senyor
маленькое фото пользователя Vadim_forest
маленькое фото пользователя Zz23zz02
маленькое фото пользователя yurui
маленькое фото пользователя Ira200
маленькое фото пользователя Ferz
маленькое фото пользователя DinaKotik
маленькое фото пользователя Kum_777
маленькое фото пользователя Rava1985
маленькое фото пользователя mirimika
маленькое фото пользователя DXupypr
маленькое фото пользователя Marina1983zzzz
маленькое фото пользователя Katya404
маленькое фото пользователя Vera7
маленькое фото пользователя Amina1_am
маленькое фото пользователя Chica_pay
маленькое фото пользователя Sheps_366
маленькое фото пользователя Valerochka
маленькое фото пользователя Sergei447
маленькое фото пользователя bgh_u45.67

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам