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Ставрополь
Недавно переехала в ваш город 🏙️
Ставрополь
Профиль пользователя MarinaMania
О себе
Недавно переехала в ваш город 🏙️
Ищу новые знакомства 🧚♀️
За любое времяпрепровождения 💃
По началу могу быть скромной🙃
Обучаюсь на курсах эстетической косметологии 💆🏻♀️💆🏻♂️
Кто из бьюти индустрии велком дружить)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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