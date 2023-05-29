О себе

Недавно переехала в ваш город 🏙️

Ищу новые знакомства 🧚‍♀️

За любое времяпрепровождения 💃

По началу могу быть скромной🙃

Обучаюсь на курсах эстетической косметологии 💆🏻‍♀️💆🏻‍♂️

Кто из бьюти индустрии велком дружить)