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Ставрополь
Профиль пользователя Marina1983zzzz

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О себе

Люблю кино, театр, книги! Общение с друзьями, прогулки и путешествия!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

События пользователя

Ставрополь → прогуляться, перекусить
Я хочу прогуляться, сходить в кафешку и пообщаться!🤗

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mishel
Ставрополь → Другое
Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.
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