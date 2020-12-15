Я Вера, 20 лет, получила диплом дизайнера преподавателя, да в целом крутая девчонка, могу поддержать почти любой разговор, люблю пробовать новое и развиваться, так что надеюсь найду здесь подходящую компанию!! 🤗

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ставрополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.