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Ставрополь
Профиль пользователя Liza516

фото пользователя Liza516

О себе

Бегаю по вечерам, хожу с подругой в театр, читаю книги и смотрю аниме

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь
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