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Ставрополь
Ставрополь
Профиль пользователя Liza516
О себе
Бегаю по вечерам, хожу с подругой в театр, читаю книги и смотрю аниме
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие
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