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Ставрополь
Профиль пользователя Lidok_holodok

фото пользователя Lidok_holodok

О себе

Учусь, работаю с перерывами на занятием исскуством. Люблю творить и вытворять...

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

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Ставрополь → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 6 участников

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Ставрополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулся 1 участник

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