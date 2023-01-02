Ставрополь
Профиль пользователя lerakalenova992
О себе
Ищу подругу с Москвы 19 лет что бы всегда отвечала на мой сообщения и не кинула
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные
Не нравится:
🎭 Театр
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