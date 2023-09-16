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Ставрополь
Профиль пользователя Kum_777

фото пользователя Kum_777

О себе

Саморазвиваюсь
✅читаю психологию
✅ смотрю интервью
✅обсуждаю делюсь мнением

Активный отдых
✅волейбол
✅Катание на велике, роликах

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя CherTolik

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Настольные игры (каждый вторник, среду и пятницу в 20:00)

Откликнулось 6 участников

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