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Ставрополь
Саморазвиваюсь
Ставрополь
Профиль пользователя Kum_777
О себе
Саморазвиваюсь
✅читаю психологию
✅ смотрю интервью
✅обсуждаю делюсь мнением
Активный отдых
✅волейбол
✅Катание на велике, роликах
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Участие в других событиях
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