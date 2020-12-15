Ставрополь
Профиль пользователя Kr_istin_a

фото пользователя Kr_istin_a
фото #2 пользователя Kr_istin_a
фото #3 пользователя Kr_istin_a
фото #4 пользователя Kr_istin_a
фото #5 пользователя Kr_istin_a

О себе

Воодушевлена внезапной находкой интересно приложения на ночь гдядя, голова не работает, давай в личке?)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Михайловск → пообщаться

Обсудить перспективы будущего, обменяться советами,

Ставрополь → пообщаться

Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Ставрополь → другое

Даты можно редактировать. Я за всё:

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя Kami
Москва → Другое

Серьёзный разговор

маленькое фото пользователя Natasha19
Ставрополь → Другое

прогуляться по городу, пообщаться ☺️

маленькое фото пользователя EmperorEbalai
Ставрополь → Другое

Походы в спортзал

маленькое фото пользователя mia69
Ставрополь → Другое

Узнать город

маленькое фото пользователя Diana86
Брянск → Другое

Грустно, очень грустно(

маленькое фото пользователя Ewelmorn
Санкт-Петербург → Другое

Общение, Выговориться, Подружиться

маленькое фото пользователя Mishel
Ставрополь → Другое

Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.

маленькое фото пользователя Sanechek
Новомосковск → Другое

Может в шахматы?

маленькое фото пользователя Ksenia_Andreevna
Владимир → Другое

Жду пока ты мне напишешь)

маленькое фото пользователя Yuliya26
Ставрополь → Другое

Прогуляться в центре города

маленькое фото пользователя bnjbmk
Ставрополь → Другое

Погулять, поесть пиццы

маленькое фото пользователя A2m5j8
Москва → Другое

У меня было день рождения

маленькое фото пользователя Zaraza
Кострома → Другое

Есть тут кто живой?

маленькое фото пользователя J.c_er
Ростов-на-Дону → Другое

Пообщаться о чем угодно

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

Ищешь друзей и компанию в городе Ставрополь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ставрополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.