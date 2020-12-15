Ставрополь
Профиль пользователя Kr_istin_a
О себе
Воодушевлена внезапной находкой интересно приложения на ночь гдядя, голова не работает, давай в личке?)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Москва → Другое
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Москва → Другое
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Москва → Другое
Серьёзный разговор
Ставрополь → Другое
прогуляться по городу, пообщаться ☺️
Ставрополь → Другое
Походы в спортзал
Ставрополь → Другое
Узнать город
Брянск → Другое
Грустно, очень грустно(
Санкт-Петербург → Другое
Общение, Выговориться, Подружиться
Ставрополь → Другое
Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.
Новомосковск → Другое
Может в шахматы?
Владимир → Другое
Жду пока ты мне напишешь)
Ставрополь → Другое
Прогуляться в центре города
Ставрополь → Другое
Погулять, поесть пиццы
Москва → Другое
У меня было день рождения
Кострома → Другое
Есть тут кто живой?
Ростов-на-Дону → Другое
Пообщаться о чем угодно
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