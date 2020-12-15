Воодушевлена внезапной находкой интересно приложения на ночь гдядя, голова не работает, давай в личке?)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Ставрополь → другое Даты можно редактировать. Я за всё:

Ставрополь → пообщаться Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться о чем угодно

Кострома → Другое Есть тут кто живой?

Москва → Другое У меня было день рождения

Владимир → Другое Жду пока ты мне напишешь)

Новомосковск → Другое Может в шахматы?

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Москва → Другое Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Ищешь друзей и компанию в городе Ставрополь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ставрополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.