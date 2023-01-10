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Ставрополь
Профиль пользователя Kirill24

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О себе

Кирилл, учусь в вузе (направление история). В свободное время я смотрю аниме, читаю манги, играю в игры разные ( don't starve together, hoi4, pvz, разные хорроры и другие интересные игры в стим и на телефоне), мечтаю о прекрасном и философствую.
Спокойный, добрый, интересный человек. Так бы я сказал о себе вкратце. Пишите если что, буду рад с вами пообщаться и весело провести время

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Ставрополь → пообщаться

Круто провести время, поговорить на разные темы

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