О себе

Кирилл, учусь в вузе (направление история). В свободное время я смотрю аниме, читаю манги, играю в игры разные ( don't starve together, hoi4, pvz, разные хорроры и другие интересные игры в стим и на телефоне), мечтаю о прекрасном и философствую.

Спокойный, добрый, интересный человек. Так бы я сказал о себе вкратце. Пишите если что, буду рад с вами пообщаться и весело провести время