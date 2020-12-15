О себе

Всем привет, только нашла это приложение, посоветовали знакомые



Но довольно, немного обо мне:



1.Умею рисовать (ну, так без художки)

2.Играю на акустической и электро гитаре

3.Учусь играть на барабанах

4.Умею свободно говорить на английском языке

5.Обучаюсь испанскому языку

6.Интересуюсь астрологией, и умею писать натальные карты

7.Умею кататься на роликах, коньках и велосипеде



А теперь немного о моих муз. вкусах:

Любимые группы и исполнители:Король и Шут, KняZZ, Kiss, Arctic Monkeys, Melanie Martinez, вообщем я меломан)))



Насчёт видеоигр, нравятся почти все, кроме dating симуляторов, и игр типа factorio