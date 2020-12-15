⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ставрополь

Ставрополь
Профиль пользователя Katya404

фото пользователя Katya404

О себе

Всем привет, только нашла это приложение, посоветовали знакомые

Но довольно, немного обо мне:

1.Умею рисовать (ну, так без художки)
2.Играю на акустической и электро гитаре
3.Учусь играть на барабанах
4.Умею свободно говорить на английском языке
5.Обучаюсь испанскому языку
6.Интересуюсь астрологией, и умею писать натальные карты
7.Умею кататься на роликах, коньках и велосипеде

А теперь немного о моих муз. вкусах:
Любимые группы и исполнители:Король и Шут, KняZZ, Kiss, Arctic Monkeys, Melanie Martinez, вообщем я меломан)))

Насчёт видеоигр, нравятся почти все, кроме dating симуляторов, и игр типа factorio

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя CherTolik

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Настольные игры (каждый вторник, среду и пятницу в 20:00)

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

маленькое фото пользователя DinaKotik
маленькое фото пользователя Nata56
маленькое фото пользователя 4dpdkd83736hd
маленькое фото пользователя Aszxc
маленькое фото пользователя AllaWuW
маленькое фото пользователя islam95
маленькое фото пользователя Sera_De_Dios
маленькое фото пользователя mr.yobot
маленькое фото пользователя Eliana
маленькое фото пользователя natik_lu
маленькое фото пользователя Alex352
маленькое фото пользователя mia69
маленькое фото пользователя EmperorEbalai
маленькое фото пользователя 89624097641
маленькое фото пользователя Kr_istin_a
маленькое фото пользователя 12dctvgvujkl
маленькое фото пользователя Ariana2010
маленькое фото пользователя AlexWas
маленькое фото пользователя Mishel
маленькое фото пользователя ingush_06
маленькое фото пользователя LediN
маленькое фото пользователя Chica_pay
маленькое фото пользователя Nicole
маленькое фото пользователя bgh_u45.67
маленькое фото пользователя lerakalenova992
маленькое фото пользователя MarkR
маленькое фото пользователя DashAl
маленькое фото пользователя ssilikat

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам