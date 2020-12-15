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Ставрополь
Всем привет, только нашла это приложение, посоветовали знакомые
Ставрополь
Профиль пользователя Katya404
О себе
Всем привет, только нашла это приложение, посоветовали знакомые
Но довольно, немного обо мне:
1.Умею рисовать (ну, так без художки)
2.Играю на акустической и электро гитаре
3.Учусь играть на барабанах
4.Умею свободно говорить на английском языке
5.Обучаюсь испанскому языку
6.Интересуюсь астрологией, и умею писать натальные карты
7.Умею кататься на роликах, коньках и велосипеде
А теперь немного о моих муз. вкусах:
Любимые группы и исполнители:Король и Шут, KняZZ, Kiss, Arctic Monkeys, Melanie Martinez, вообщем я меломан)))
Насчёт видеоигр, нравятся почти все, кроме dating симуляторов, и игр типа factorio
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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