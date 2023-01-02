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Ставрополь
Профиль пользователя Giorgi09876

фото пользователя Giorgi09876

О себе

Не работаю,денег не имею.но хачу красивую енергичную и очен темпераментную женшиу. Как ета вазможна кто патскажет беднаму грузину

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Люблю гулят,вкусна пакушать и абшатся сумними лудми.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться, погулять, пофоткаться)) пофоткаться - важный момент))

Откликнулось 8 участников

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