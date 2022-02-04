Кисловодск
Профиль пользователя ER_8
О себе
Слушаю русский "старый рок"
Читаю мягкую фантастику
Люблю бегать
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы
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