Ставрополь
Профиль пользователя EmperorEbalai

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О себе

Люблю много гулять в теплую хорошую погоду, но в дожди и холода не вылезаю из своей машины. Мне нравится ходить в театры и музеи, слушаю в основном альтернативный рок и много разных смешанных жанров. Играю на пианино (самоучка), учусь, работаю, читаю научную фантастику и активно пытаюсь наконец-то заняться спортом. Слишком много говорю о своей машине.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Ставрополь → другое

Походы в спортзал

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AndYCry
Рига → Другое

Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

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