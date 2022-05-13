Ставрополь
Профиль пользователя EmperorEbalai
О себе
Люблю много гулять в теплую хорошую погоду, но в дожди и холода не вылезаю из своей машины. Мне нравится ходить в театры и музеи, слушаю в основном альтернативный рок и много разных смешанных жанров. Играю на пианино (самоучка), учусь, работаю, читаю научную фантастику и активно пытаюсь наконец-то заняться спортом. Слишком много говорю о своей машине.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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