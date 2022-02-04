Привет, меня зовут Дарья. Замкнутый собеседник, но лишь до того времени, пока не привыкну к человеку. Достаточно творческая личность. Нравится музыка. Являюсь меломаном, но вот некоторые исполнители, которые мне нравятся: Pyrokinesis, Дайте танк(!), Алёна Швец. Также увлекаюсь пением и учусь играть на гитаре. Помимо музыки увлекаюсь фикрайтерством в надежде, что в будущем это перерастает в нечто большее и я смогу написать свою книгу. К слову, также я и читаю книги. Больше всего нравится фэнтези. А вот фильмы и сериалы смотрю крайне редко, потому как зачастую я не знаю, что именно посмотреть

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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