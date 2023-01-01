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Ставрополь
Профиль пользователя Darii1

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О себе

я очень душевный и искренне радующийся человек
Каждый день просыпаюсь ради движа, всегда что-то надо всегда что-то хочется

Ни дня не работаю, потому что глупо свою жизнь тратить на это

Спортсменка, Модель, Изучаю английский, развиваю свой бизнес, тренет

каждый день улучшаю свою жизнь

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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