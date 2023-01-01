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Ставрополь
я очень душевный и искренне радующийся человек
Ставрополь
Профиль пользователя Darii1
О себе
я очень душевный и искренне радующийся человек
Каждый день просыпаюсь ради движа, всегда что-то надо всегда что-то хочется
Ни дня не работаю, потому что глупо свою жизнь тратить на это
Спортсменка, Модель, Изучаю английский, развиваю свой бизнес, тренет
каждый день улучшаю свою жизнь
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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