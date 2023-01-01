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Ставрополь
Профиль пользователя Daria_K

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О себе

Занимаюсь танцами, хочу активно проводить выходные. Можно вместе отправиться в путешествие автостопом.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр

Участие в других событиях

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