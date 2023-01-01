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Ставрополь
Ставрополь
Профиль пользователя Daria_K
О себе
Занимаюсь танцами, хочу активно проводить выходные. Можно вместе отправиться в путешествие автостопом.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр
Участие в других событиях
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