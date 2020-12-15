Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин Катаюсь на велосипеде, роликах, коньках. Опыта в настольных играх немного, но тема мне интересна.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🏢 Работа

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Ставрополь → пообщаться Пообщаться. Поиграть в "настолки" и не только через интернет

Ставрополь → Другое Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Москва → Другое Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

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