Ставрополь
Профиль пользователя CherTolik
О себе
Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин
Катаюсь на велосипеде, роликах, коньках.
Опыта в настольных играх немного, но тема мне интересна.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
КВИЗ (каждую среду в 19:00)
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
Покататься на роликах
Варпоинт (VR шутер)
Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)
Пообщаться. Поиграть в "настолки" и не только через интернет
Участие в других событиях
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