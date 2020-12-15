Ставрополь
Профиль пользователя CherTolik

фото пользователя CherTolik
фото #2 пользователя CherTolik
фото #3 пользователя CherTolik

О себе

Из музыки мне нравятся: Князь, КиШ, ногу свело, сказки черного города, fun mode, агата кристи, кукрыниксы, сплин
Катаюсь на велосипеде, роликах, коньках.
Опыта в настольных играх немного, но тема мне интересна.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Ставрополь → сходить на мероприятие

КВИЗ (каждую среду в 19:00)

Москва → пообщаться

Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)

Ставрополь → активный отдых

Покататься на роликах

Ставрополь → собрать компанию

Варпоинт (VR шутер)

Ставрополь → собрать компанию

Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

Ставрополь → пообщаться

Пообщаться. Поиграть в "настолки" и не только через интернет

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

маленькое фото пользователя edyapups
Ставрополь → Другое

Приехал в Ставрополь, ищу адекватную компанию. Подробнее в профиле 👀

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

Ищешь друзей и компанию в городе Ставрополь?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ставрополь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.