Ставрополь
Профиль пользователя BLACK_STAR_KoT
О себе
❤️МУЗЫКА❤️МАЯ❤️ЖИЗНЬ❤️😎ТОЛЬКО😎СЕРЬЁЗНЫЕ😎ОТНОШЕНИЯ😎
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🚶♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт
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