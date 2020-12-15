Ставрополь
Профиль пользователя Ariana2010

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О себе

Люблю читать книги фэнтези и романтика. Люблю грустную музыку.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Uluana
Астрахань → Другое

Ищу подругу, а то мне скучно.

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