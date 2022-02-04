Ставрополь
Профиль пользователя Anuto

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О себе

Мое тотемное животное - плюшевый поросёнок из Икеи.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

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Участие в других событиях

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Казань → Другое

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Ставрополь → Другое

Настольные игры (каждую пятницу в 20:00)

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Ставрополь → Другое

КВИЗ (каждую среду в 19:00)

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