Старый Оскол
Профиль пользователя Yugekihei

фото пользователя Yugekihei

О себе

Считаю велосипед лучшим транспортом, аниме хорошим видом искусства.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 📺 Политика

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

События пользователя

Старый Оскол → активный отдых

Поездка на велосипедах

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