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Старый Оскол
Профиль пользователя YaBrunya

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О себе

Катаю на велосипеде, тренируюсь. Коллекционирую монеты, играю в компьютерные игры в основном стратегии. Люблю современную электронную музыку, phone, lo-fi

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль
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