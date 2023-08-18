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Старый Оскол
Профиль пользователя Tamanno

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О себе

Люблю гулять, драйв,йога , плавание , смотреть фильмы))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 322 участника

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Старый Оскол → прогуляться, перекусить

Ищу приятных ребят и девушек для дружбы и бесед.

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