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Старый Оскол
Старый Оскол
Профиль пользователя Tamanno
О себе
Люблю гулять, драйв,йога , плавание , смотреть фильмы))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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