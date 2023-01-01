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Старый Оскол
Профиль пользователя Snickers_993

фото пользователя Snickers_993

О себе

Подсел на мемы с котиками. Вот увидел пост, про то что просмотр мемов с котиками снимает раздражительность и общее состояние становится лучше.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться

События пользователя

Старый Оскол → пообщаться

Всех приветствую, предлагаю обсудить мемы и жизнь в целом.

маленькое фото пользователя Daria3D
Откликнулся 1 участник

Старый Оскол → прогуляться, перекусить

Обсудим с тобой еду и котиков

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