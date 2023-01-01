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Старый Оскол
Старый Оскол
Профиль пользователя Snickers_993
О себе
Подсел на мемы с котиками. Вот увидел пост, про то что просмотр мемов с котиками снимает раздражительность и общее состояние становится лучше.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
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