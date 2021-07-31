Старый Оскол
Профиль пользователя shichly
О себе
хочу найти людей, которые смотрели или читали «Благие знамения» 🫂
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
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