Старый Оскол
Профиль пользователя Nastya_Nastya
О себе
Работаю копирайтером. Занимаюсь спортом йога, тренировки, плавание. Ищу подруг и друзей для походов на стрейчинг, прогулок, бесед за кофе, походов в кино и театр. Катания на байдарках.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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