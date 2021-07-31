Работаю копирайтером. Занимаюсь спортом йога, тренировки, плавание. Ищу подруг и друзей для походов на стрейчинг, прогулок, бесед за кофе, походов в кино и театр. Катания на байдарках.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан

Старый Оскол → прогуляться, перекусить Ищу приятных ребят и девушек для дружбы и бесед.

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Старый Оскол.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.