Старый Оскол
Профиль пользователя Nasty2003

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О себе

Люблю ходить на природу отдыхать выпивать, музыку слушать тп

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн
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