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Старый Оскол
Старый Оскол
Профиль пользователя Lena7
О себе
Меломан, а также люблю порисовать в свободное время и когда есть вдохновение
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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