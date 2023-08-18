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Старый Оскол
Профиль пользователя Lena7

фото пользователя Lena7

О себе

Меломан, а также люблю порисовать в свободное время и когда есть вдохновение

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🎮 Видеоигры🎭 Театр

События пользователя

Старый Оскол → пообщаться

Пообщаться на разные темы, узнать что-то интересное и новое

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Откликнулись 2 участника
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