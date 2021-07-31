Старый Оскол
Профиль пользователя Dmitrys

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О себе

Кино, в основном ужасы. Музыка, рок и металл.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Старый Оскол → прогуляться, перекусить

Интересное общение о кино и музыке, друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_Nastya
Старый Оскол → Другое

Ищу приятных ребят и девушек для дружбы и бесед.

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