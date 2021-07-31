Старый Оскол
Профиль пользователя Belosnezka

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О себе

Люблю читать ,читаю в основном класику

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga_P
Санкт-Петербург → Другое

Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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