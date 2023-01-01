⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Сосновый Бор
Сосновый Бор
Сосновый Бор
Профиль пользователя Kristina_Bez
О себе
В декрете 4 года.. SOS
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Сосновый Бор
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам