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Сосновый Бор
Профиль пользователя Kristina_Bez

фото пользователя Kristina_Bez

О себе

В декрете 4 года.. SOS

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового

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