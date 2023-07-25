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Солнечногорск
Мне 20
Солнечногорск
Профиль пользователя Olik_k
О себе
Мне 20
Учусь на педагога дополнительного образования, работаю. Люблю гулять, путешествовать. Не хватает общения, хотелось бы найти тут хорошего собеседника, а дальше будет видно
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
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