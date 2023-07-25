⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Солнечногорск

Солнечногорск
Профиль пользователя Olik_k

фото пользователя Olik_k

О себе

Мне 20
Учусь на педагога дополнительного образования, работаю. Люблю гулять, путешествовать. Не хватает общения, хотелось бы найти тут хорошего собеседника, а дальше будет видно

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 314 участников

маленькое фото пользователя Katerinochka

Москва → пообщаться

Пообщаться (телеграмм)

Откликнулось 29 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Солнечногорск

маленькое фото пользователя Naxyavam
маленькое фото пользователя Lytobor
маленькое фото пользователя Daria05
маленькое фото пользователя Julianna_5

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам