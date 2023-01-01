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Сочи
Сочи
Профиль пользователя Yulya8706
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
Не нравится:
Участие в других событиях
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