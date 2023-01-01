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Сочи
Профиль пользователя Yulya8706

фото пользователя Yulya8706

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Сочи → прогуляться, перекусить

Самокаты, прогулки в горы, кафе (нояб 2023)

Откликнулся 1 участник

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