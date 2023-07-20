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Сочи
Профиль пользователя YanaK

фото пользователя YanaK

О себе

Дизайнер, отаку, меломан. "За" посещение фестивалей, баров, музеев и т.д. и т.п.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить
Погулять, сходить в бар, кальянную, караоке, поездить по экскурсиям.
Москва → путешествия
СОЧИ. С 1 по 12 сентября.
Москва → сходить на мероприятие
Не с кем справлять нг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
маленькое фото пользователя Medusa
Сочи → Другое
Прогуляться, перекусить
маленькое фото пользователя Savo
Сочи → Другое
Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться
маленькое фото пользователя Marina96
Сочи → Другое
Погулять или просто пообщаться
маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое
Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.
маленькое фото пользователя Ivanchella
Москва → Другое
Кто на нг тоже один ?
маленькое фото пользователя nnikol
Сочи → Другое
Сходить в бар/клуб
маленькое фото пользователя k.evaaaaa
Сочи → Другое
съездить в сочи парк , а потом вкусно покушать 😄
маленькое фото пользователя dkartride
Сочи → Другое
Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить
маленькое фото пользователя Mikhail36
Сочи → Другое
Погулять в центре, пообщаться, перекусить, пофотографироваться.
маленькое фото пользователя Dimanich
Москва → Другое
Новый год 2023
маленькое фото пользователя Anjjjj
Сочи → Другое
Выйти прогуляться, покурить кальян
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