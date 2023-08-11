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Сочи
Профиль пользователя yana_yana

фото пользователя yana_yana

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу из Сочи/Адлер/Имеретинка

маленькое фото пользователя Alenkin
маленькое фото пользователя Inessa.ks
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Margarett

Адлер → прогуляться, перекусить

В поисках союзника😂

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя angelina.eresko

Сочи → прогуляться, перекусить

Непротив собрать компанию и возможно устроить арт-пекник у моря )

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Valeriiiia

Сочи → прогуляться, перекусить

Найти друзей,прогуляться,перекусить, выпить тоже отличная идея

Откликнулись 2 участника

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