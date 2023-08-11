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Сочи
Профиль пользователя Yana_09

фото пользователя Yana_09

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

События пользователя

Адлер → прогуляться, перекусить
Переехала в другой город по работе, было бы интересно пообщаться.
Москва → другое
Пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое
Хочу найти подругу
маленькое фото пользователя RussianMorning
Сочи → Другое
сгонять в какие-то ламповые места
маленькое фото пользователя Hdka
Сочи → Другое
Пофоткать друг,друга
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