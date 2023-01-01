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Сочи
Сочи
Профиль пользователя xFAHTIKx
О себе
Каждое поражение,каждое падение - это стимул идти только вперед и доказывать,что ты лучший! ведь счастье в мелочах.https://vk.com/id75950233
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться
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