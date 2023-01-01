Сочи

Профиль пользователя xFAHTIKx

О себе Каждое поражение,каждое падение - это стимул идти только вперед и доказывать,что ты лучший! ведь счастье в мелочах.https://vk.com/id75950233

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