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Сочи
Профиль пользователя Vania90

фото пользователя Vania90

О себе

Привет, я Ваня) Люблю гулять и кататься на велосипеде, играю в видеоигры. Из музыки предпочитаю рок, также увлекаюсь космосом, технологиями. Не курю, рост 173

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться📚 Книги✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Посещение интересных мест Казани

Пермь → сходить на мероприятие

Пойдём на концерт КняZz'я!

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок по городу

Откликнулось 8 участников

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