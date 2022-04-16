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Сочи
Сочи
Профиль пользователя Vania90
О себе
Привет, я Ваня) Люблю гулять и кататься на велосипеде, играю в видеоигры. Из музыки предпочитаю рок, также увлекаюсь космосом, технологиями. Не курю, рост 173
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться📚 Книги✈️ Найти попутчика в путешествие
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