Сочи

Профиль пользователя Vania90

О себе Привет, я Ваня) Люблю гулять и кататься на велосипеде, играю в видеоигры. Из музыки предпочитаю рок, также увлекаюсь космосом, технологиями. Не курю, рост 173

Был в сети пару дней назад

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