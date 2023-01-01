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Сочи
Профиль пользователя Valeriiiia

фото пользователя Valeriiiia

О себе

Приветики всем.
Недавно переехала в Сочи, ищу новых знакомых и друзей.За любой кипишь кроме голодовки и ночных клубов😎

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Найти друзей,прогуляться,перекусить, выпить тоже отличная идея

маленькое фото пользователя yana_yana
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя angelina.eresko

Сочи → прогуляться, перекусить

Непротив собрать компанию и возможно устроить арт-пекник у моря )

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя natalia.s

Сочи → прогуляться, перекусить

Хотела бы посетить красивые места и конечно же сделать фото 😉

Откликнулся 1 участник

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