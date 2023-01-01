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Сочи
Приветики всем.
Сочи
Профиль пользователя Valeriiiia
О себе
Приветики всем.
Недавно переехала в Сочи, ищу новых знакомых и друзей.За любой кипишь кроме голодовки и ночных клубов😎
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
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