Сочи
Профиль пользователя Tulpan
О себе
Танцую этнические танцы, шью костюмы и создаю красоту
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Хочу пообщаться и найти подругу по интересам
Екатеринбург → Другое
Убить время за интересной болтовнёй
Нижневартовск → Другое
Хочу найти, который разделит со мной мои интересы
Нижневартовск → Другое
Ищу подруг
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