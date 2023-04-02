Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться

Нижневартовск → Другое Хочу найти, который разделит со мной мои интересы

Екатеринбург → Другое Убить время за интересной болтовнёй

Москва → Другое Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.