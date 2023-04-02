Сочи
Профиль пользователя Tulpan

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О себе

Танцую этнические танцы, шью костюмы и создаю красоту

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться

События пользователя

Сочи → пообщаться

Найти интересных открытых людей

Участие в других событиях

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Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

маленькое фото пользователя Nikole
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Ищу подруг✨

маленькое фото пользователя katrin123
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Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

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Екатеринбург → Другое

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маленькое фото пользователя 55Viktoria55
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Ищу подруг

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