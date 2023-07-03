⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Сочи
Сочи
Люблю путешествия, совмещаю это хобби и в своей рабочей деятельности.
Сочи
Профиль пользователя Travel_vit
О себе
Люблю путешествия, совмещаю это хобби и в своей рабочей деятельности.
Ценю осознанный подход к жизни, заботу о природе и окружающем мире)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Сочи
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам