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Сочи
Профиль пользователя Travel_vit

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О себе

Люблю путешествия, совмещаю это хобби и в своей рабочей деятельности.

Ценю осознанный подход к жизни, заботу о природе и окружающем мире)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

поговорить по душам, возможно, расширить картину мира

Пермь → пообщаться

Пообщаться и после, возможно, на велопрогулку или на самокате)

маленькое фото пользователя Lovely_Bee
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Balavaca

Раменское → пообщаться

Диетолог и психолог. Помогу снизить вес/ увеличить энергию за 5 недель

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Pzhekizhp

Пермь → собрать компанию

Давайте тусить вместе

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Olga00

Пермь → пообщаться

Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mashutka

Пермь → прогуляться, перекусить

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

Откликнулось 10 участников

анонимный пользователь

Москва → пообщаться

Ближе к выходным дням появляются лапки?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя loorul

Пермь → прогуляться, перекусить

соберём компанию?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Vania90

Пермь → сходить на мероприятие

Пойдём на концерт КняZz'я!

Откликнулся 1 участник

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