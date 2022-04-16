⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Сочи

Сочи
Профиль пользователя Tomiri

фото пользователя Tomiri
фото #2 пользователя Tomiri

О себе

Музыка разная
Бег,волейбол,баскетбол

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить
Попить кофе в Сириусе сейчас
Сочи → прогуляться, перекусить
Сегодня едем в Абхазию ,кто с нами ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Сочи → Другое
Хочу поехать в Абхазию!
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Сочи

Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.