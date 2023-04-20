Ну я человек многосторонний: работаю, учусь, одним словом заëбываюсь🤓 Мне 17 Из увлечений музыка - пишу песни да пою, не забывая про гитарку, но это если есть вдохновение, которого в последнее время днём со днём не сыскать Люблю вкусно поесть, а для этого приходится вкусно готовить Не так давно подсела на дорамы, классная штука я вам скажу, отстраняет от реальности, действует как антидепрессант ;-)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь

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