Сочи
Профиль пользователя Tinesi
О себе
Ну я человек многосторонний: работаю, учусь, одним словом заëбываюсь🤓
Мне 17
Из увлечений музыка - пишу песни да пою, не забывая про гитарку, но это если есть вдохновение, которого в последнее время днём со днём не сыскать
Люблю вкусно поесть, а для этого приходится вкусно готовить
Не так давно подсела на дорамы, классная штука я вам скажу, отстраняет от реальности, действует как антидепрессант ;-)
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Другие пользователи из города Сочи
Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.