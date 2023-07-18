Сочи
Профиль пользователя Taniushka
О себе
Привет 😺 Не знаю как докатилась до такой жизни, ведь раньше была всегда в окружение друзей. Но время идёт, меняются интересы, место жительства и тд. Вот так и у меня. Поняла что осталась совсем без людей с кем можно было бы пообщаться и прогуляться. Как человек наверное скучный так как алкоголь не пью, не курю( даже калик), в клуб не хожу. Просто вот не нравится как-то 😄. Спокойная, в первое время покажусь зажатой в общении( просто стесняюсь сильно). Из музыкальных предпочтений это рок(моя музыка души), но могу послушать и то что включают. Когда-то занималась верховой ездой. Любительница погулять по парку. Надеюсь не покажусь занудой своей писаниной)
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
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