Привет 😺 Не знаю как докатилась до такой жизни, ведь раньше была всегда в окружение друзей. Но время идёт, меняются интересы, место жительства и тд. Вот так и у меня. Поняла что осталась совсем без людей с кем можно было бы пообщаться и прогуляться. Как человек наверное скучный так как алкоголь не пью, не курю( даже калик), в клуб не хожу. Просто вот не нравится как-то 😄. Спокойная, в первое время покажусь зажатой в общении( просто стесняюсь сильно). Из музыкальных предпочтений это рок(моя музыка души), но могу послушать и то что включают. Когда-то занималась верховой ездой. Любительница погулять по парку. Надеюсь не покажусь занудой своей писаниной)

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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