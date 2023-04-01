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Сочи
Профиль пользователя SvetlanaD

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О себе

Новое место жительство и нет общения, хочется найти людей с которыми можно встретится, погулять в парке, на набережной,поговорить.
Я конечно, не очень открытий человек, могу стесняться, но очень уже хочется с кем-нибудь поболтать.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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