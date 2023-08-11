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Сочи
Сочи
Профиль пользователя Selest
О себе
Рисую акварелью и карандашом, хожу на этюды: рисую на природе. Люблю настольные игры, мастер-классы, что-то новое, а также выставки, фестивали, концерты, кино.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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