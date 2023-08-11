Сочи

Профиль пользователя Selest

О себе Рисую акварелью и карандашом, хожу на этюды: рисую на природе. Люблю настольные игры, мастер-классы, что-то новое, а также выставки, фестивали, концерты, кино.

Была в сети на этой неделе

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