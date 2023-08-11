⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Сочи

Сочи
Профиль пользователя Selest

фото пользователя Selest

О себе

Рисую акварелью и карандашом, хожу на этюды: рисую на природе. Люблю настольные игры, мастер-классы, что-то новое, а также выставки, фестивали, концерты, кино.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Сочи

маленькое фото пользователя Azat77
маленькое фото пользователя Kristi_Konor
маленькое фото пользователя dekadanser
маленькое фото пользователя MajjjoR42
маленькое фото пользователя Yana_09
маленькое фото пользователя Wafelnickoff
маленькое фото пользователя Kseniya1238
маленькое фото пользователя 09qwe
маленькое фото пользователя desertSuN
маленькое фото пользователя Nini
маленькое фото пользователя Artur.artur
маленькое фото пользователя Mikhali
маленькое фото пользователя PeathDeath
маленькое фото пользователя Romsol
маленькое фото пользователя Denis885
маленькое фото пользователя DianaMinosyan
маленькое фото пользователя Victoriya27
маленькое фото пользователя Isi26
маленькое фото пользователя Kobayashi
маленькое фото пользователя Anna6
маленькое фото пользователя V_Valeri
маленькое фото пользователя AlenkaFox
маленькое фото пользователя angelina.eresko
маленькое фото пользователя 89marat89
маленькое фото пользователя Krasavcik
маленькое фото пользователя IliaSochi
маленькое фото пользователя Pavley
маленькое фото пользователя Besv

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам