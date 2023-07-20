Сочи
Профиль пользователя Savo
О себе
Занимаюсь авто, в частности своя детейлинг студию, также работаю программистом, приехал в Адлер на 20 дней и пока не приехали остальные друзья, хотелось бы весело провести время
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Скучно одной отдыхать, составишь компанию?
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)
Сходить в Сочи Парк
Прогулка по городу или пеший по
Beach Open Air "Алхимия"
Сходить в кино
Другие пользователи из города Сочи
Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.