Занимаюсь авто, в частности своя детейлинг студию, также работаю программистом, приехал в Адлер на 20 дней и пока не приехали остальные друзья, хотелось бы весело провести время

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Сочи → Другое Прогулка по городу или пеший по

Сочи → Другое Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

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