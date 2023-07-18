привяо, я Саша, мне 25 профессионально пою все от Любэ до Уитни люблю танцевать работаю удаленно с более-менее свободным графиком живу в Сочи и Абхазии одновременно (так уж вышло, могу рассказать про встрече, хах) позитива и энергии на десятерых хватит, скучно точно не будет)) токсикам, пафосным и вот этим всем осознанным говорю всего хорошего, русские идут домой)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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