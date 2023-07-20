О себе

Работаю много и удаленно, а живое общение никто не отменял , за ним я здесь)



Воспитываю кошку, слушаю джаз, блюз , а 80 отдельной строкой🕺 , смотрю триллеры и готовлю под подкасты.



Прогулки, вкусная еда, поддерживающая среда и новые классные фотки - отличное начало🩵