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Сочи
Работаю много и удаленно, а живое общение никто не отменял , за ним я здесь)
Сочи
Профиль пользователя Rolanova
О себе
Работаю много и удаленно, а живое общение никто не отменял , за ним я здесь)
Воспитываю кошку, слушаю джаз, блюз , а 80 отдельной строкой🕺 , смотрю триллеры и готовлю под подкасты.
Прогулки, вкусная еда, поддерживающая среда и новые классные фотки - отличное начало
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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