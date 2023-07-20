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Сочи
Профиль пользователя Rolanova

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О себе

Работаю много и удаленно, а живое общение никто не отменял , за ним я здесь)

Воспитываю кошку, слушаю джаз, блюз , а 80 отдельной строкой🕺 , смотрю триллеры и готовлю под подкасты.

Прогулки, вкусная еда, поддерживающая среда и новые классные фотки - отличное начало🩵

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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